James Blunt brengt na vier jaar een nieuw album uit

James Blunt brengt komend najaar zijn zevende studioalbum uit. De plaat Who We Used To Be verschijnt op 27 oktober. Dat is precies vier jaar na zijn laatste album.

De Britse zanger heeft woensdag ook de single Beside You uitgebracht. Dat nummer omschrijft Blunt als een feest: "Een vrolijke knaller over eindelijk samen zijn met degene naar wie je je hele leven al op zoek bent."

Who We Used To Be is de opvolger van Once Upon A Mind uit oktober 2019. Dat album stond destijds op de 29e plek van de Nederlandse Album Top 100.