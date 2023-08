Duits metalfestival Wacken laat geen bezoekers meer toe vanwege regenval

Het Duitse metalfestival Wacken Open Air laat vanwege de hevige regenval geen bezoekers meer toe op het terrein.

"We zijn erg verdrietig, maar door de moeilijke weersituatie hebben we helaas geen andere keuze", zegt de organisatie woensdag bij de start van het festival. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Wacken Open Air dat deze beslissing is genomen.