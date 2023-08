Dua Lipa voor derde keer aangeklaagd voor schenden auteursrecht met Levitating

Dua Lipa wordt weer aangeklaagd voor schending van het auteursrecht met het nummer Levitating. Het is al de derde keer dat dit gebeurt.

Kante stelt mondeling te hebben toegezegd dat ze zijn opname mochten gebruiken in de originele versie van het lied, maar niet in de remix. De muzikant vindt dat hij vanwege misgelopen winst recht heeft op een schadevergoeding van 20 miljoen dollar (18,2 miljoen euro). De aanklacht is ingediend in de Amerikaanse stad Los Angeles.