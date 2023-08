Burna Boy brengt op 25 augustus nieuw album uit

Burna Boy brengt binnenkort zijn zevende studioalbum uit. De Nigeriaanse artiest heeft aangekondigd dat zijn plaat I Told Them op 25 augustus uitkomt.

Op het album staan de drie al verschenen singles Sittin' On Top Of The World, Big 7 en Talibans II. In totaal staan er vijftien nummers op de plaat.

Het eerste album van Burna Boy, L.I.F.E, verscheen in 2013. Voor zijn muziek ontving hij onder meer een Grammy in de categorie Best Global Music Album en een BET Award in de categorie Best International Act.