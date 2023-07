Lady Gaga keert terug in Las Vegas voor derde concertreeks

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Lady Gaga gaat weer een reeks concerten geven in Las Vegas. De zogenoemde 'residency' van de zangeres in de Amerikaanse gokstad begint op 31 augustus, maakte ze maandag bekend op Instagram

In totaal staat Lady Gaga tot en met 5 oktober met twaalf concerten in het Park MGM theater. Net als bij haar vorige Jazz & Piano-optredens zingt ze Amerikaanse klassiekers en speelt ze jazzversies van haar eigen hits.

Lady Gaga was in 2018 voor het eerst een vaste artiest in Las Vegas. Vorig jaar trad ze er voor het laatst meerdere keren op.