BTS-lid Jungkook brengt in november zijn eerste minialbum uit

Jungkook brengt in november een minialbum uit. Het BTS-lid onthulde het nieuwtje in een gesprek met zijn BTS-collega Suga in de onlinetalkshow Suchwita.

"Er komt nog een single. En rond november zal ik een minialbum uitbrengen", zei Jungkook.

De 25-jarige Koreaanse zanger heeft momenteel samen met de Amerikaanse rapper Latto een hit met het nummer Seven. Hierna moet dus nog een single volgen, maar het is nog niet bekend welk nummer dat moet worden. "Ik wil ook een nummer als Seven voor mijn tweede single, maar ik heb het niet gevonden."