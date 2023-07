Podia en festivals bang dat tickets onbetaalbaar worden door stijgende kosten

Poppodia en festivals moeten kostenstijgingen noodgedwongen doorberekenen in ticket- en horecaprijzen, maar spreken van een constante "worsteling" om dit in balans te brengen. De zorg bestaat dat sommige mensen een kaartje op een gegeven moment niet meer kunnen betalen.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) meldde woensdag dat er zorgen zijn over de gestegen kosten in 2022, zoals voor personeel, huisvesting en inkoop.

De uitgaven van de bevraagde podia stegen met 8 procent ten opzichte van 2019. Het gevolg daarvan is helder, zegt directeur Berend Schans. "Eten, drinken en tickets worden duurder. Dat zijn eigenlijk de enige knoppen waar we aan kunnen draaien." Maar de kosten kun je niet "een-op-een" doorberekenen, meent Schans.

"Het is altijd een worsteling, want wat kun je vragen?", zegt ook MOJO-festivaldirecteur Ronny Hooch Antink. Die vraag leeft ook bij poppodia TivoliVredenburg in Utrecht, Boerderij in Zoetermeer en Baroeg in Rotterdam. "De extra kosten komen uiteindelijk uit bij de consument", zegt Arie Verstegen, directeur van poppodium Boerderij. "Het is heel moeilijk aan te geven hoeveel rek daarin zit."