Kylie Minogue begint in het najaar aan concertreeks in Las Vegas

In navolging van artiesten als Adele, Céline Dion en Britney Spears krijgt Kylie Minogue nu ook haar eigen concertreeks in Las Vegas. De zangeres treedt op 3 november voor het eerst op in Venetian Resort.

De zogeheten residency van de 55-jarige Australische popster duurt tot en met januari. Het is een opvallende stap van Minogue, aangezien ze in de Verenigde Staten beduidend minder hitsucces oogstte dan in Europa.

Minogue, bekend van hits als Spinning Around en Can't Get You Out Of My Head, is aan een comeback bezig. Ze scoort momenteel een hit met het nummer Padam Padam. Ze staat voor het eerst in vijftien jaar weer in de Nederlandse Top 40.

Minogue brengt op 22 september haar nieuwe album Tension uit. Tijdens de concerten in Las Vegas zal ze nummers van deze plaat en haar grote hits zingen. Of er na de reeks in de Amerikaanse stad een Europese tour volgt, is nog niet bekend.