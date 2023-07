Mart Hoogkamer na overspannenheid weer klaar om podium op te gaan

Mart Hoogkamer gaat in augustus weer optreden. Zijn woordvoerder laat weten dat de zanger er weer klaar voor is na een periode van rust in verband met overspannenheid.

Op Instagram bedankte de zanger donderdag zijn fans voor hun "geduld en steun". "Ik kom terug", schreef hij in het Engels. De 25-jarige Hoogkamer heeft nog twee weken vrij en "dan gaat hij weer vol goede moed", zegt zijn woordvoerder. "Hij heeft er zin in." Het eerste optreden van de zanger is op 12 augustus op de Woerdense Vakantieweek.

In mei werd bekend dat Hoogkamer op doktersadvies rust moest nemen. Zijn herstel duurde daarna langer dan gehoopt, waardoor hij in juni zijn geplande terugkeer op 1 juli met nog wat weken uitstelde.

Wegens zijn gezondheid moest de zanger zijn deelname aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers laten schieten. Hij werd vervangen door Nick Schilder.