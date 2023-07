Eagles-medeoprichter Randy Meisner op 77-jarige leeftijd overleden

Randy Meisner, medeoprichter van de Amerikaanse band Eagles, is woensdag overleden. De zanger en bassist werd 77 jaar oud.

Meisner richtte de Eagles in 1971 op met Glenn Frey, Don Henley en Bernie Leadons. Hij speelde mee op de eerste vijf albums van de band en was de zanger van de hit Take It to the Limit uit 1975.

In 1977 hield Meisner het voor gezien. De band had toen net het album Hotel California, met daarop het gelijknamige lied dat een wereldhit zou worden, uitgebracht. Hij vertelde later aan muziekblad Rolling Stone dat hij uit de groep was gestapt omdat hij niet graag in de spotlights stond.

Ondanks zijn vroege vertrek uit de band werd Meisner in 1998 samen met zeven andere Eagles-bandleden opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. "Randy was een essentieel onderdeel van de Eagles en hij is onlosmakelijk verbonden met het vroege succes van de band", schreven de Eagles donderdag in een verklaring.