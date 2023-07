Tori Kelly voelt zich sterker na ic-opname: 'Maar nog niet alles is duidelijk'

Delen via E-mail

Tori Kelly heeft voor het eerst zelf van zich laten horen sinds haar opname op de intensive care met tromboseklachten. De zangeres zegt zich sterker te voelen, maar is nog in afwachting van meer duidelijkheid rondom haar gezondheidssituatie.

De dertigjarige Amerikaanse schrijft op Instagram dat ze een aantal "enge dagen" achter de rug heeft. Ze werd eerder deze week met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze was flauwgevallen tijdens een diner.

"Ik voel me sterker nu, hoopvol ook. Maar er zijn helaas wel wat dingen waar we nog achter moeten komen", zegt de Grammy-winnares.

Kelly laat het de release van haar EP tori niet in de weg staan. De plaat is vrijdag gewoon verschenen. "Natuurlijk ben ik er kapot van dat alles wat we gepland hadden rondom de EP-release niet doorgaat. Maar ik weet dat mijn gezondheid nu op de eerste plek komt."