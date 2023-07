Jonas Brothers geven in juni volgend jaar concert in Ziggo Dome

De Jonas Brothers staan op 10 juni volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Amerikaanse broers Nick, Joe en Kevin Jonas hebben vijftig extra concerten aan hun wereldtour THE TOUR toegevoegd.

THE TOUR start op 12 augustus in het Yankee Stadium in New York. Het drietal, bekend van hits als Sucker, Do It Like That en Leave Before You Love Me, doet met negentig shows in totaal twintig landen en 86 steden aan.

De broers geven behalve in Nederland en de Verenigde Staten ook shows in Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland, Frankrijk en Noorwegen. Dit is hun grootste tour ooit.

De Jonas Brothers hebben in totaal zes studioalbums uitgebracht, waarvan The Album het laatste is. Deze plaat kwam in mei uit. Daar staan onder meer de nummers Waffle House en Wings op.