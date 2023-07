Geen verdachte omstandigheden bij overlijden van Sinéad O'Connor

Delen via E-mail

Volgens de politie van Londen is er geen sprake van verdachte omstandigheden bij het overlijden van Sinéad O'Connor . Dat de 56-jarige zangeres is omgekomen door een misdrijf wordt dus uitgesloten.

Het lichaam van de zangeres werd op een adres in de Engelse hoofdstad gevonden, meldt Reuters.

"De politie werd woensdag om 11.18 uur opgeroepen omdat een vrouw buiten bewustzijn in haar huis lag. Een 56-jarige vrouw werd aldaar doodverklaard", schrijft de Metropolitan Police. "Het overlijden wordt niet behandeld als verdacht."

Wereldwijd wordt gereageerd op het overlijden van de Ierse zangeres, die vooral bekend was van de hit Nothing Compares 2 U uit 1990. O'Connor bracht in totaal tien albums uit en trad ook de afgelopen jaren nog met enige regelmaat op.