Snoop Dogg staat op 19 september in Rotterdam Ahoy

Snoop Dogg geeft op 19 september dit jaar een concert in Rotterdam Ahoy. Het optreden is onderdeel van de najaarstour van de 51-jarige rapper.

Snoop Dogg is sinds begin jaren negentig een grote naam in de wereld van de rapmuziek, met talloze grote hits en samenwerkingen met veel artiesten. Een paar van zijn grootste hits zijn Gin and Juice, Drop It Like It's Hot en Beautiful.