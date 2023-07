De release van Jason Aldeans nummer Try That In A Small Town ging geruisloos voorbij. Totdat de videoclip voor ophef zorgde en de Verenigde Staten verdeelde. De countryzanger spint er zelf garen bij; het nummer bestormt nu wel de hitlijsten.

Negatieve publiciteit is ook publiciteit. Het is een gezegde dat ook voor Aldean opgaat. Als de countryster in mei van dit jaar de nieuwe single Try That In A Small Town uitbrengt, gebeurt er weinig. Maar inmiddels wordt er fel over gediscussieerd én staat het nummer op 2 in de Billboard Hot 100.

Een slijterij overvallen, een politieagent in het gezicht spugen of de Amerikaanse vlag in de fik steken? Probeer dat maar eens in een klein dorp en zie hoe ver je komt. Dat is de strekking van het nummer, dat vooral in combinatie met de videoclip controversieel is geworden.

Later meer over die video, maar wat zingt Aldean precies in Try That In A Small Town? Het nummer, geschreven door Kelley Lovelace, Neil Thrasher, Tully Kennedy en Kurt Allison (en dus niet door Aldean zelf) somt alles op wat er mis is in de grote stad.

Zinloos geweld, overvallen, het uitschelden van agenten, maar ook het stampen op de Amerikaanse vlag, worden allemaal in één adem genoemd. "Je denkt dat je stoer bent, maar probeer dat maar eens in een klein dorp. Kijk maar hoe ver je komt", zingt Aldean. "Hier zorgen we voor elkaar. Als je over de schreef gaat, duurt het niet lang voor je erachter komt. Ik raad je aan dit niet te doen in een klein dorp."

Videoclip schiet bij deel van VS in verkeerde keelgat

Verderop in het nummer bezingt Aldean dat hij een pistool heeft dat van zijn opa is geweest. "Ze zeggen dat we dat moeten inleveren. Nou, misschien lukt dat in de stad, maar succes, probeer dat maar eens in een klein dorp." Volgens het nummer zitten de plattelandsdorpen vol "goede jongens met de juiste opvoeding". "Als je op zoek bent naar een gevecht, probeer dat maar eens in een klein dorp", zingt hij.

Volgens critici roept de songtekst van het nummer op om eigen rechter te spelen. In combinatie met de videoclip zorgt dat voor ophef. De video toont beelden van gewapende overvallen, maar ook van de Black Lives Matter-protesten. Op sociale media interpreteren mensen de videoclip als een oproep tot geweld tegen demonstranten die zich uitspreken tegen politiegeweld.

De scènes van de protesten worden afgewisseld met beelden van Aldean die het nummer uitvoert voor het Maury County House in Tennessee. Ook deze keuze is omstreden: bij dit gebouw werd in 1927 een achttienjarige zwarte man gelyncht door een witte menigte. De jongen werd ervan verdacht een wit meisje te hebben verkracht, hoewel het meisje hem nooit als dader identificeerde. Zijn lichaam werd aan het Country House opgehangen.

Aldean wordt beschuldigd van racisme. Country Music Television zendt de videoclip al niet meer uit. Aldean legt de kritiek via sociale media naast zich neer. "Geen enkel deel van de songtekst gaat over ras en alle beelden uit de videoclip zijn echte nieuwsfragmenten", schrijft hij op Twitter.

3:02 Afspelen knop Jason Aldean - Try That In A Small Town

Onjuistheden en verwijderde beelden

TikToker Destinee Stark heeft bewijs gevonden dat het niet om nieuwsbeelden gaat. Beelden van een molotovcocktail die wordt gegooid, blijken commerciële stockbeelden. Meerdere fragmenten zijn ook niet in de Verenigde Staten gebeurd, zoals de songtekst lijkt te suggereren. Zo zijn er beelden te zien van protesten in Duitsland en Canada.

TMZ meldt woensdag dat enkele beelden van Black Lives Matter-protesten geruisloos uit de video zijn verwijderd. Een reden daarvoor is niet gegeven vanuit team Aldean, dat nog steeds achter de video leek te staan.