Een gebroken hart werd zelden zo treffend bezongen als op Nothing Compares 2 U. Het door Prince geschreven nummer zorgde voor groot succes in Sinéad O'Connors carrière, maar een vriendschap met de artiest hield ze er niet aan over.

Hoewel het nummer over de leegte na het einde van een relatie wereldberoemd werd met O'Connors stem, is de Ierse zangeres niet de eerste artiest die het opnam en uitbracht. Prince schrijft het lied voor The Family. Die band stelde hij zelf samen en had hij onder contract staat bij zijn platenlabel. De funk- en soulgroep neemt Nothing Compares 2 U in 1985 op voor hun debuutalbum.

The Family brengt het nummer nooit als single uit en dus dreigde het in de vergetelheid te raken. Totdat Fachtna O'Ceallaigh, destijds vriend en geliefde van O'Connor, het nummer aan de zangeres laat horen. Hij stelt voor dat ze het zelf opneemt voor haar tweede plaat, I Do Not Want What I Haven't Got.

O'Connor voelt zich gelijk verbonden met het nummer, omdat haar relatie met O'Ceallaigh dan al in zwaar weer is geraakt. Op het moment dat ze de studio in duikt om haar versie op te nemen, is de break-up al in gang gezet, vertelt producer en engineer Chris Birkett. Met hem werkte O'Connor aan het nummer.

"Daarom leverde ze waarschijnlijk zulke goede vocalen af", zegt hij tegen Sound on Sound. "Ze kwam naar de studio, nam alles in één keer op en het was perfect, omdat ze helemaal opging in het lied. Het spiegelde haar eigen situatie op dat moment."

Waar de versie van The Family, en de demo van Prince zelf die na zijn dood nog verscheen, rijk is aangekleed met instrumentatie, staan op de versie van O'Connor vooral haar stem en het verhaal centraal.

5:08 Afspelen knop Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2 U

Pijnlijk kussengevecht tussen Prince en O'Connor?

Dat de aanpak van O'Connor en producer Nellee Hooper aanslaat, blijkt al snel. De Ierse brengt het nummer als tweede single van het album uit. Het wordt een nummer 1-hit in Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en nog vele andere landen. In Nederland blijft het nummer zelfs acht weken bovenaan de Top 40 staan.

Volgens O'Connor werd ze door Prince niet bepaald met open armen ontvangen voor het succesvol maken van zijn nummer. "We vonden elkaar helemaal niet leuk", vertelt O'Connor in 2013 aan Uncut Magazine. Ze zegt dan al dat het er zelfs gewelddadig aan toeging, maar wil hier niet verder over uitweiden.

Dat doet ze in haar in 2021 verschenen biografie Rememberings wel. Volgens O'Connor wilde Prince haar op haar plek zetten voor het gebruiken van scheldwoorden in interviews. "Ik werk niet voor jou", zou ze hebben gereageerd. "Als het je niet bevalt, go fuck yourself."

Daarop zou Prince haar hebben uitgenodigd voor een kussengevecht, maar iets zwaars in het kussensloop hebben gedaan om haar hard te raken. Het boek van O'Connor verscheen nadat Prince al was overleden, dus hij heeft nooit kunnen reageren op deze beschuldiging.

Dat de nabestaanden van Prince niet te spreken waren over O'Connor, blijkt wel bij het verschijnen van haar documentaire Nothing Compares. Ze geven haar geen toestemming om haar versie van Nothing Compares 2 U in de film te gebruiken.