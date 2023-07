Muzikanten klagen The 1975 aan omdat Maleisië festival stopte vanwege zoen

Meerdere muzikanten en andere partijen starten een rechtszaak tegen The 1975. De Britse band protesteerde tijdens het Good Vibes-festival in Maleisië tegen de anti-lhbtiq+-wetten in het land. Daarna werd de rest van het festival geannuleerd.

Tijdens de show van de groep zoende leadzanger Matty Healy bassist Ross MacDonald uit protest tegen de strenge wetten in het land. "Wat heeft het verdomme voor zin The 1975 uit te nodigen in een land waar mensen ons gaan vertellen met wie we wel of geen seks kunnen hebben?", zei Healy.

Het optreden werd meteen stilgelegd vanwege de zoen, waarna de Maleisische overheid de rest van het festival verbood.

Als gevolg hiervan konden andere artiesten niet meer optreden. Daarom starten ze nu een zaak tegen The 1975. Ze worden hierbij gesteund door andere ondernemers die aanwezig waren op het festival. Die hebben door de vroegtijdige annulering van het festival inkomsten gemist. De partijen eisen een schadevergoeding.

Volgens The Guardian worden Maleisische artiesten - in tegenstelling tot internationale - niet vooraf betaald voor hun optreden. Ook zij hebben dus schade geleden.

Homoseksuele handelingen worden in Maleisië gezien als misdrijf

The 1975 heeft nog niet op de aanklacht gereageerd. De Britse band mag nooit meer optreden in het land. Shows in Indonesië en Taiwan zijn ook uit het tourschema gehaald.