Toestand van op ic opgenomen Tori Kelly is verbeterd: 'Ze lacht weer'

Tori Kelly, de Amerikaanse zangeres die zondagavond werd opgenomen om de intensive care vanwege tromboseklachten, voelt zich beter. Haar echtgenoot André Murillo deelt op Instagram een update over de gezondheid van zijn vrouw.

"Tori lacht weer en voelt zich sterker", schrijft de basketbalspeler volgens TMZ. "Ze is er nog niet, maar we zien de zon al voorzichtig schijnen. We wachten nog op een paar uitslagen." Verder dankt Murillo Kelly's fans voor hun steun.