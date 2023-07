Wereld rouwt om overlijden Sinéad O'Connor: 'Een uniek muzikaal talent'

Voor veel mensen komt het overlijden van Sinéad O'Connor als een enorme shock. Politici, musici en bekende Ieren hebben mooie woorden over voor de Ierse zangeres, die slechts 56 jaar is geworden. "Ze heeft ongetwijfeld vele mensen geïnspireerd."

"Haar muziek was geliefd over de hele wereld en haar talent was ongeëvenaard", zegt de Ierse Premier Leo Varadkar. "Mijn condoleances gaan uit naar haar familie, vrienden en iedereen die van haar muziek hield."

Ook de Schotse minister-president Humza Yousaf sprak zijn condoleances uit. "Sinéad was een uniek muzikaal talent dat ongetwijfeld veel mensen met mentale problemen geïnspireerd heeft door zo open over haar eigen strijd te praten." O'Connor kampte gedurende haar leven zelf ook met mentale problemen.

De familie van O'Connor, die in 1990 wereldberoemd werd door haar cover van het nummer Nothing Compares 2 U, bevestigde haar overlijden woensdagavond in een verklaring. "We zijn er kapot van en vragen om privacy in deze zeer moeilijke tijd." De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

'Ik weet zeker dat je thuis bent gekomen bij je zoon'

Voormalig MMA-vechter Conor McGregor zegt dat hij een vriend in O'Connor is verloren. "Sinéads muziek zal doorleven en blijven inspireren! Rust in vrede. Sinéad, ik weet zeker dat je thuis bent gekomen bij je zoon", zegt de wereldberoemde MMA-kampioen. O'Connor verloor vorig jaar haar zoon op zeventienjarige leeftijd.

De Iers-Amerikaanse danser Michael Flatley zegt: "Lieve Sinéad, ik bid dat je rusteloze ziel nu vrede heeft. Moge je nu zingen met de engelen in de hemel. God hebbe je ziel."

"Ik vond het geweldig om met je te werken, foto's te maken, optredens te doen en te kletsen", reageert zanger Bryan Adams. Zangeres Melissa Etheridge: "Wat een talent. Ik herinner me mijn eerste Grammy-show waar ik een klein en verlegen Iers meisje ontmoette."

Actrice Jamie Lee Curtis brengt een optreden van O'Connor in een kerk in Ierland in herinnering. Ze zong a capella in een leeg kerkgebouw. "Het was een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord", schrijft de actrice op Instagram. "Ik hield van haar en haar muziek."

1:15 Afspelen knop Sinéad O'Connor (56) overleden: bekijk beelden uit haar carrière

'Een ware Ierse icoon'

Ook een aantal bekende Ieren reageren op het overlijden van O'Connor. Televisiepresentator Conor Pope: "RIP (rust in vrede, red.) naar één van de beste zangers van deze - of iedere - generatie."

De Ierse komiek Dana Ó Briain schreef op Twitter: "Dit is heel verdrietig nieuws. Arme meid. Ik hoop dat ze zich realiseerde hoe veel liefde er voor haar was." De Ierse poëet Seamus Heaney reageerde: "Een geweldige poëet en zangeres heeft ons vandaag verlaten."