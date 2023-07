Sinéad O'Connor was geen 'normale popster' en wilde dat ook nooit zijn

Sinéad O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. De Ierse protestzangeres werd begin jaren negentig bekend door haar muziek, maar ook haar vele uitspraken die tegen de stroom ingingen.

O'Connor bestormt het wereldtoneel begin jaren negentig met een cover van het Prince-nummer Nothing Compares 2 U. Het wordt direct haar grootste hit. Het nummer belandt op de eerste plaats van hitlijsten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in veel andere landen. Ook in Nederland is het nummer van de zangeres een nummer 1-hit.

Waar het wereldpubliek haar in die tijd nog van haar muziek kent, verandert dat in de jaren erna. O'Connor komt steeds vaker in het nieuws vanwege haar uitspraken en denkbeelden over religie, seks, feminisme en oorlog. Waar de meeste mensen links gaan, gaat zij rechts. En andersom.

Een van de spraakmakendste moment vindt plaats in oktober 1992, wanneer de zangeres tijdens Saturday Night Live (SNL) een foto van paus Johannes II voor de camera laat zien. Terwijl ze de woorden "het kwaad" zingt, scheurt ze de foto in stukjes. "Vecht tegen de echte vijand", zegt ze in de camera.

Jaren later, in 2021, zegt ze in haar memoires dat het succes van Nothing Compares 2 U haar carrière "ontspoorde". "Het verscheuren van de foto bracht me weer op het juiste spoor", schrijft ze. Het juiste spoor voor haar was niet dat van 'normale popster'. "Het is als een gevangenis. Je moet een good girl zijn", schrijft O'Connor. Iets waar zij nooit goed in is geweest.

O'Conner heeft veelbewogen jeugd gekend

Hoewel de SNL-avond veel mensen zal bijblijven, kiest O'Connor er al in een eerder stadium voor haar eigen weg te gaan. Zo weigert ze in 1991 naar de Grammy's te komen. En dat terwijl haar werk genomineerd is voor album van het jaar.

"Ik wil geen onderdeel zijn van een wereld waarin artistieke kwaliteiten worden bepaald op basis van materieel succes", schrijft O'Connor in een brief. Ook weigert ze het Amerikaanse volkslied te spelen voor concerten, omdat "volksliederen niets met muziek te maken hebben".

O'Connor heeft dan al een bewogen leven achter de rug. Ze wordt naar eigen zeggen in haar jeugd mishandeld door haar moeder, die haar ook zou hebben aangemoedigd om winkeldiefstallen te plegen.

Diezelfde moeder plaatst de "onhandelbare" Sinéad, die meerdere keren wordt opgepakt vanwege diefstal, op haar vijftiende in een strenge tuchtschool. Hier krijgt ze ook voor het eerst een gitaar aangereikt. Die gitaar leidt haar naar de straten van Dublin, waar ze als straatmuzikant haar geld verdient en later dus naar wereldfaam.

Datzelfde instrument, dat voortkomt uit een verschrikkelijke jeugd, blijkt ironisch genoeg ook haar redding. Al is het voor even. "De muziek redde me", zegt ze in 2013. "Ik kon niets anders en meisjes zoals ik werden in Ierland niet geholpen om het leven op orde te krijgen. Het was óf de gevangenis, óf muziek. Ik had geluk."

O'Connor noemt muziek haar redding. 'Het was óf de gevangenis, óf muziek.' Foto: Getty Images

Mentale problemen, overleden zoon en ruzie met familie

Hoewel de muziek haar helpt, blijkt O'Connor te kampen met ernstige mentale problemen. Daar is ze open over, bijvoorbeeld als acteur Robin Williams overlijdt. "Wanneer je toegeeft dat je psychische problemen hebt, weet je dat je als vuil wordt behandeld", zegt O'Connor. "Dan vertel je dus niemand over je problemen. En dan vallen er doden."

De zangeres doet in haar leven meerdere zelfmoordpogingen. Steeds vertelt ze daar open over, soms ook al op voorhand. Via sociale media laat ze fans, vrienden en familie weten dat ze het leven niet altijd makkelijk vindt. Ze wordt meerdere keren na een overdosis aangetroffen, waarna O'Connor zich laat opnemen in een psychiatrische kliniek.

In juli 2015 deelt ze dat haar zoon Shane ernstig ziek is. De zangeres spreekt van een levensbedreigende ziekte, maar maakt niet duidelijk wat er met de dan tienjarige jongen aan de hand is. Zeven jaar later, in januari 2022, wordt Shane dood gevonden. Hij is dan twee dagen vermist geweest.

Na het overlijden van haar zoon vertrekt O'Connor opnieuw naar een psychiatrische kliniek om hulp te zoeken voor haar eigen mentale problemen. Het blijft dan lang stil rond de zangeres, tot ze in februari 2023 haar eigen versie uitbrengt van The Skye Boat Song. Een maand later wint ze nog een Ierse ereprijs, voor haar album uit 1990.

O'Connor is tot haar dood op 56-jarige leeftijd muziek blijven maken. Ze noemt haar werk als muzikant helend. "Als ik zing, ben ik helemaal van mezelf. Ik ben het, met een microfoon en de heilige geest. Het gaat niet om noten, het gaat om emotie."