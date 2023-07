Zangeres Sinéad O'Connor op 56-jarige leeftijd overleden

Sinéad O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat melden Ierse media. De Ierse zangeres verwierf wereldwijd grote bekendheid met het nummer Nothing Compares 2 U in 1990. De doodsoorzaak is niet bekend.

De zangeres overlijdt ongeveer een jaar nadat haar zoon Shane op 17-jarige leeftijd dood werd aangetroffen. "Mijn mooie zoon, het licht van mijn leven, heeft besloten om zijn strijd op aarde te beëindigen en is nu bij God. Moge hij in vrede rusten en laat niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn schat, ik houd zo veel van je. Ik hoop dat je rust hebt gevonden", schreef O’Connor toen op Twitter. Enkele dagen daarna liep de zangeres zich opnemen in het ziekenhuis.

O’Connor heeft in haar carrière tien albums uitgebracht. Haar hit Nothing Compares 2 U werd in 1990 uitgeroepen tot nummer één door de Billboard Music Awards. Ook in Nederland scoorde het nummer goed en stond acht weken lang op nummer één in de Top 40. Het nummer werd geschreven door Prince.

De zangeres maakte in 2021 bekend te stoppen met haar muzikale carrière. Ze gaf daarbij aan ouder te zijn geworden en moe te zijn. Later kwam ze daar op terug.