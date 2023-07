Babette van Veen en Katja Schuurman willen een Linda, Roos & Jessica-reünie

Babette van Veen en Katja Schuurman willen een reünieavond organiseren van het zangtrio Linda, Roos & Jessica. De groep trok in de jaren negentig twee jaar lang volle zalen.

Van Veen vertelde woensdag in het NPO Radio 1-programma Villa VdB over de reünieplannen. Het trio bestond naast Van Veen en Schuurman uit hun GTST-collega Guusje Nederhorst. Zij overleed in 2004 aan borstkanker.

"Ik had best een lastig moment toen ik naar de reünie van de Dolly Dots ging", vertelde Van Veen. "Katja en ik krijgen nog elke dag filmpjes van mensen die staan te dansen op onze hit Ademnood. We merken toch dat we het erg missen."

Een echte reünie is geen optie zonder Nederhorst. "Maar ons plan is nu om binnenkort ergens naartoe te gaan waar mensen van onze leeftijd lekker kunnen dansen. Dan willen we een ouderwets dansfeest bouwen", zei Van Veen.

'We zaten op een kantelpunt'

De actrice en zangeres, die doorbrak als Linda Dekker in GTST, koestert goede herinneringen aan de optredens die zij met haar twee vriendinnen deed. "We zongen op de Avondvierdaagse. We zaten in een busje dat werd belaagd door zoveel mensen dat het busje bijna werd omgeduwd. De politie te paard moest ons veilig door de menigte sluizen."

Het trio trad elk weekend meerdere malen op, "al mocht dat eigenlijk niet van het productieteam van GTST". Na twee jaar besloten ze ermee te stoppen.

"We zaten toen op een kantelpunt", zei Van Veen. "We konden gaan concurreren met écht goeie meidengroepen als de Spice Girls, die toen opkwamen. Of we konden besluiten te stoppen op ons hoogtepunt. Het werd dat tweede."