Rammstein-zanger Lindemann opnieuw beschuldigd van wangedrag

Rammstein-zanger Till Lindemann is opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag. De 60- jarige zanger zou een Oostenrijkse vrouw hebben geslagen toen ze weigerde seks met hem te hebben..

De vrouw was in 2019 uitgenodigd op de hotelkamer van Lindemann. Ze ging daar op in, in de overtuiging dat ze altijd nee kon zeggen als ze iets niet wilde. Toen Lindemann seks met haar wilde, weigerde ze naar eigen zeggen meermaals. De zanger zou haar daarna op bed hebben gegooid, haar rok omhoog hebben geschoven en haar zo hard hebben geslagen dat zijn handafdrukken op haar billen te zien waren.