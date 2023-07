Zangeres Tori Kelly (30) op intensive care na flauwvallen door trombose

De Amerikaanse popzangeres Tori Kelly is maandagavond opgenomen op de intensive care. De dertigjarige artieste viel flauw, waarna ontdekt werd dat er meerdere bloedstolsels in haar benen en longen zitten.

Bronnen melden aan TMZ dat Kelly uit eten was in Los Angeles en dat ze last van hartkloppingen kreeg. Daarna viel de zangeres flauw.

Bij onderzoek in het ziekenhuis hebben artsen meerdere bloedstolsels ontdekt. Er wordt nu onderzocht of deze zich ook rond haar hart bevinden. Het is onduidelijk hoe het nu precies met haar gaat.

Kelly werd op haar zestiende bekend dankzij haar deelname aan de talentenjacht American Idol. Daar wist ze het net niet tot de liveshows te schoppen. De zangeres bleef actief op YouTube en tekende in 2013 een contract bij de grote platenmaatschappij Capitol Records.

In 2015 werd Kelly bij de Grammy's genomineerd in de categorie beste nieuwe artiest. Het jaar daarop won ze de prijs voor beste gospelalbum en beste gospellied. De artieste werkte de afgelopen jaren samen met artiesten als Andrea Bocelli, H.E.R. en Pentatonix.