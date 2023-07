S Club brengt single uit ter nagedachtenis aan collega Paul Cattermole

S Club brengt woensdag voor het eerst in twintig jaar nieuwe muziek uit. De single These Are The Days wordt uitgebracht ter nagedachtenis aan het eerder dit jaar overleden bandlid Paul Cattermole.

Hannah Spearritt doet niet mee aan de terugkeer van S Club, voorheen bekend als S Club 7. Zij verliet de Britse popgroep vanwege het overlijden van haar collega.

Begin dit jaar maakte S Club bekend in het najaar weer te gaan optreden ter ere van het 25-jarig bestaan van de groep. Ook Cattermole zou zich bij de tour voegen.

De zanger werd in april op 46-jarige leeftijd dood in zijn woning gevonden. Hij overleed aan de gevolgen van hartfalen.