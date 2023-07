Burna Boy stelt fans wéér op de proef: show in GelreDome begint twee uur te laat

Burna Boy heeft zijn fans in Nederland opnieuw teleurgesteld. Zijn show in GelreDome begon zondag twee uur te laat. Het was een inhaaloptreden van de Nigeriaanse artiest, die op 17 juni niet was komen opdagen.

De show zou zondag om 19.45 uur beginnen, maar uit beelden en berichten op sociale media blijkt dat de artiest een paar uur later op het podium verscheen.

Het is niet bekend waarom Burna Boy zondag op zich liet wachten. De inhaalshow is niet uitverkocht, het originele concert van 17 juni was dat wel. Fans stonden toen 2,5 uur tevergeefs te wachten.

Na het annuleren van de eerste show zei het GelreDome dat de vlucht van Burna Boy vertraagd was. Daardoor zou hij niet naar Nederland kunnen komen. Organisator BonBon Entertainment liet daarop weten dat Burna Boy wel degelijk in Nederland was aangekomen, maar te laat om zijn concert in Arnhem te redden.

De beschuldigingen gingen over en weer. Zo beweerde de artiest zelf dat "de oorzaak van de schade" bij organisator GMTLive lag. "De organisatie zal niet meer betrokken zijn bij dit evenement of een ander Burna Boy-evenement in de toekomst", aldus de artiest.