Burna Boy cancelt ook in Tsjechië show vlak voor aanvang

Burna Boy heeft vrijdagavond een concert in Tsjechië een paar minuten voor aanvang geannuleerd. In juni zegde de rapper ook zijn concert in het GelreDome af, terwijl fans al uren wachtten.

"Woorden schieten ons tekort", schrijft de organisatie van Colours of Ostrava, het Tsjechische festival waar de rapper zou optreden, in een verklaring. "We hebben nog nooit met een situatie als deze te maken gehad. De band van Burna Boy, de dansers en het hele team van technici stonden al klaar."

Het management van Burna Boy meldt in een verklaring dat de rapper door een defect aan zijn privévliegtuig niet op tijd kon zijn. De festivalorganisatie en het team van Burna Boy hebben geprobeerd de show te verplaatsen, maar dat is niet gelukt.