Maleisië breekt festival af na zoen tussen frontman en bassist The 1975

De regering van Maleisië heeft een festival vrijdagavond afgebroken omdat de zanger en de bassist van de Britse band The 1975 elkaar op het podium zoenden. Ze deden dat uit protest tegen de strenge anti-lhbtiq+-wetten in het land.

"We staan niet toe dat de Maleisische wet wordt overtreden of uitgedaagd", staat in een verklaring van de regering. The 1975 trad op tijdens het driedaagse Good Vibes Festival in Kuala Lumpur. De Britse formatie mag ook nooit meer optreden in Maleisië. Dat besluit is genomen door een commissie die buitenlandse acts moet beoordelen.

In Maleisië wordt homoseksualiteit beschouwd als een misdrijf. Er staat maximaal twintig jaar celstraf op. Mensenrechtenorganisaties wijzen er al langere tijd op dat de intolerantie in het land tegen de lhbtiq+-gemeenschap toeneemt. Het filmpje waarop zanger Matty Healy zijn bassist Ross MacDonald zoent, werd veel gedeeld via sociale media.

"Ik heb me vergist", zei de zanger. "Toen we dit concert toezegden, had ik me er niet in verdiept. Maar wat heeft het voor zin om The 1975 uit te nodigen in een land waar mensen ons gaan vertellen met wie we wel of geen seks kunnen hebben?" Vlak daarna werd de zanger van het podium geroepen en moest de band stoppen met optreden.

De organisatie van het Good Vibes Festival zegt in een reactie dat het management van de band had beloofd dat de muzikanten zich aan de regels van het land zouden houden.

Het was niet de eerste keer dat The 1975 om deze reden voor opschudding zorgt: Healy zoende in 2019 een fan tijdens een concert in de Verenigde Arabische Emiraten.