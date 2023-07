Zwaargewonde Zwarte Cross-bezoeker die van attractie viel is 47-jarige man

De toestand van de persoon die vrijdag zwaargewond raakte op de Zwarte Cross is onveranderd, laat een woordvoerder van het festival weten. Het slachtoffer raakte gewond bij een ongeval met een attractie op het festivalterrein. Volgens de politie gaat het om een 47-jarige man uit Amsterdam.

De organisatie van Zwarte Cross wil in verband met het lopende onderzoek verder niets over het ongeval kwijt. Ook de politie laat niets los. "Het onderzoek loopt nog. We verwachten daarover geen nieuwe informatie dit weekend", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

Het slachtoffer viel van een hoogte naar beneden bij de attractie Do Your Own Stunts. Dat is een soort schans van een paar meter hoog waar mensen in een rubberen band vanaf kunnen glijden, is te zien op de sociale media van de Zwarte Cross. Onderaan de schans staat een groot luchtkussen om de val te breken.