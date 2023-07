Tomorrowland-medewerker overleden op festivalterrein, oorzaak nog onbekend

Delen via E-mail

Een medewerker van het Belgische muziekfestival Tomorrowland is vrijdagavond overleden op het festivalterrein. Dat gebeurde op de camping voor crewleden. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

Dat zegt de Tomorrowland-organisatie tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Details over het sterfgeval zijn nog niet bekendgemaakt.

"Om het onderzoek niet te hinderen, verloopt verdere communicatie via het Openbaar Ministerie van Antwerpen. We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden en betuigen hen ons medeleven", zegt Tomorrowland.