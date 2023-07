NU+ Tony Bennett bleef zichzelf, en was daardoor bij alle generaties geliefd

Tony Bennett is vrijdag op 96-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zanger was enorm geliefd onder het publiek. En niet alleen onder de oudere garde: dankzij samenwerkingen met onder anderen Lady Gaga raakten ook jongeren door zijn stem betoverd.

"Het enige wat ik in mijn leven heb gedaan, is zingen en schilderen", zei Bennett. Al op jonge leeftijd is Tony Bennett, in 1926 geboren als Anthony Dominick Benedetto, regelmatig aan het zingen.

Dankzij zijn oom, die werkt als tapdanser, komt de jonge Bennett in aanraking met de entertainmentwereld. Na de middelbare school gaat Bennett naar de hogeschool van de kunsten, waar hij zowel een muziek- als een kunstopleiding volgt. Want Bennett kruipt ook graag achter de schildersezel. Onder de naam Benedetto maakt hij gedurende zijn leven veel schilderijen.

Maar met zijn muziek wordt hij pas écht wereldberoemd. Voordat het zover is, beoefent de zanger zijn talent in verschillende kleine Italiaanse restaurantjes, waar hij werkt als zingende ober.

Op achttienjarige leeftijd wordt zijn leven in New York bruut onderbroken als hij zijn dienstplicht moet vervullen in het Amerikaanse leger. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Bennett helpt onder meer bij de bevrijding van een Duits concentratiekamp.

Als de oorlog voorbij is, besluit Bennett in Duitsland te blijven. Daar voegt hij zich bij een muziekgroep om achtergebleven soldaten te entertainen.

Met Judy Garland in 1963. Foto: Getty Images

Benedetto wordt Bennett

Terug in Amerika gaat Bennett door met optreden. Hij wordt gevraagd om het voorprogramma te verzorgen van zangeres Pearl Bailey. Bij een van die shows zit ook de bekende komiek Bob Hope. Die zoekt ook nog een voorprogramma. Bennett mag mee onder één voorwaarde: dat hij zijn naam, Anthony Benedetto, verandert in Tony Bennett.

Het enorme publiek dat Hope trekt, komt zo ook in aanraking met Bennett. Zijn carrière raakt daardoor in een stroomversnelling. Hij tekent een platencontract en scoort gigantische hits, zoals Stranger in Paradise en Blue Velvet. Bovendien groeit Bennett uit tot een idool - inclusief gillende tieners.

De zanger durft het podium ook met anderen te delen. Zo werkt hij samen met de jazzpianist Count Basie. Ook andere jazzlegendes, zoals Dextor Gordon, werken samen met Bennett.

In de jaren zeventig verdrijft de rock 'n roll de populariteit van jazz. Artiesten als The Beatles halen het succes van Bennett in. De zanger wordt door zijn platenmaatschappij gevraagd om ook de rockkant op te gaan. Bennett gaat overstag, maar het album dat daar uit voorkomt flopt. Een poging om door te breken in de acteerwereld mislukt ook, evenals een carrière in het Verenigd Koninkrijk.

Met Frank Sinatra in 1980. Foto: Getty Images

Na een overdosis probeert Bennett het opnieuw

Een teleurgestelde Bennett zoekt zijn toevlucht in drugs. Na een overdosis cocaïne, die hij ternauwernood overleeft, wil hij het opnieuw proberen. Hierbij krijgt hij hulp van zijn zoons, die als manager werken in de entertainmentwereld.

Zij zorgen ervoor dat Bennett hier en daar wordt geboekt. In 1986 tekent Bennett bij platenlabel Columbia, waar hij weer het genre oppakt waarmee hij aanvankelijk doorbrak: de crooner, die met zachte en lage stem, gehuld in strak pak, intieme liefdesliedjes ten gehore brengt.

Door bij zichzelf te blijven, weet Bennett wederom uit te groeien tot een succesvol artiest. Hij is te gast in talkshows en doet gastrolletjes in series als The Simpsons.

Hierdoor wordt Bennett - ondanks dat hij inmiddels een zestiger is - wederom populair bij het jonge publiek. "De jongeren hadden mijn liedjes nog nooit gehoord. Voor hen was ik een vreemde eend. Maar als je anders bent dan anderen, dan val je wel op."

En daarmee had Bennett gelijk. Zijn album-eerbetoon aan Frank Sinatra scoort goed en krijgt zelfs een Grammy (Bennett wint er gedurende zijn carrière twintig). Optredens met hippe artiesten als The Red Hot Chili Peppers doen zijn populariteitsmeter nog harder stijgen. "Tony heeft ervoor gezorgd dat er geen generatiekloof meer bestaat", zo wordt over de crooner gezegd.

3:21 Afspelen knop Bekijk Body and Soul van Tony Bennett en Amy Winehouse

Met pensioen wil Bennett niet

Regelmatig maakt de zanger duidelijk dat een pensioen niet op zijn wensenlijst staat. Daarmee volgt hij het voorbeeld van zijn idolen, zoals Pablo Picasso en Fred Astaire. "Die bleven optreden tot de dag dat ze stierven." Om het publiek te laten zien dat zijn stem ondanks zijn oudere leeftijd sterk bleef, zong hij vaak Fly Me To The Moon zonder microfoon.

Die connectie met het jongere publiek blijft Bennett altijd maken. Zo is hij in 1998 te zien op het Britse festival Glastonbury. En hij speelde in op popmuziek door duetalbums op te nemen, waarop Bennett samenwerkt met populaire artiesten als Amy Winehouse en Michael Bublé.

Dat levert ook een hit op met Lady Gaga, met wie de zanger een cover opnam van The Lady is a Tramp. Het gelegenheidsduo besluit om meer samen te doen en kwam in 2014 met het album Cheek to Cheek. Een tweede album volgt. Ook zijn laatste optredens geeft hij samen met de populaire zangeres. In augustus 2021 staat hij samen met haar in de Radio City Music Hall in New York.

Na deze shows geeft Bennett aan dat optreden er niet meer in zit. Op advies van zijn artsen besluit hij om op 95-jarige leeftijd met pensioen te gaan. De zanger lijdt dan al vijf jaar aan alzheimer. De ziekte is hem uiteindelijk fataal geworden.