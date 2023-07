Zanger Tony Bennett overleden op 96-jarige leeftijd

De Amerikaanse zanger Tony Bennett is op 96-jarige leeftijd overleden, zo meldt de Amerikaanse nieuwswebsite Sky News. In 2016 kreeg Bennett de diagnose alzheimer.

Bennett, die eigenlijk Anthony Dominick Benedetto heet, begon als twintiger met zijn carrière. Zijn grote doorbraak kwam toen Bob Hope hem in 1949 hoorde zingen en hem uitnodigde om in zijn show te verschijnen. Wel adviseerde hij Bennett diens naam te veranderen.

De zanger groeide uit tot een van de bekendste crooners. Dat zijn veelal mannelijke zangers die intieme liefdesliedjes met een zachte en lage stem zingen, net als bijvoorbeeld Frank Sinatra.

Laatstgenoemde was een groot bewonderaar van Bennett. De artiest scoorde meerdere hits, waaronder I Left My Heart in San Francisco, waarvoor hij een van zijn twintig Grammy's kreeg.

Daarna volgden andere klassiekers, die in de loop der jaren talloze keren gecoverd zijn. Onder andere The Best Is Yet to Come en The Good Life zijn van Bennetts hand.

In de jaren vijftig en zestig had de zanger veel succes. Dat werd minder in de twee decennia daarna, toen Bennett te kampen kreeg met zowel financiële als persoonlijke problemen. Hij was verslaafd aan drugs en belandde in het ziekenhuis na een overdosis.

In de jaren negentig keerde Bennett terug. Met een optreden in de populaire MTV-reeks Unplugged, waarbij bekende artiesten akoestische optredens gaven, werd hij bekend bij een jonger publiek. Het bijbehorende livealbum werd bekroond met een Grammy Award.

Tony Bennett met Lady Gaga. In 2015 winnen ze een Grammy voor hun eerste duettenalbum. Foto: ANP

Lady Gaga zegt carrière aan Bennett te danken te hebben

Bennett, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, trad op voor elf Amerikaanse presidenten. De zanger kreeg ook een Citizen of the World-award van de Verenigde Naties als een van hun belangrijkste ambassadeurs.

Ter ere van zijn 85e verjaardag bracht Bennett een duettenalbum uit waarop hij zingt met andere bekende artiesten, zoals Amy Winehouse en Michael Bublé. Dat leverde ook een hit op met Lady Gaga, met wie de zanger een cover opnam van The Lady is a Tramp.

Het gelegenheidsduo besloot om meer samen te doen en kwam in 2014 met het album Cheek to Cheek. Hun samenwerking bleek wederom een groot succes, waarna de twee op wereldtournee gingen.

Lady Gaga heeft zich altijd vol lof uitgesproken over Bennett. "Zonder Tony was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Hij was een van mijn muzikale inspirators en daar ben ik hem heel dankbaar voor", zei de zangeres.

Bennetts laatste plaat verscheen in 2021, toen hij zijn tweede cd met Lady Gaga maakte. Ook zijn laatste optredens gaf hij samen met de populaire zangeres. In augustus 2021 stond hij samen met haar in de Radio City Music Hall in New York.

Na deze shows gaf Bennett aan dat optreden er niet meer in zat. Op advies van zijn artsen besloot hij om op 95-jarige leeftijd met pensioen te gaan. De zanger leed toen al vijf jaar aan alzheimer.