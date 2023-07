Haags gratis festival Parkpop stopt definitief wegens 'explosief' stijgende kosten

Delen via E-mail

Het Haagse en gratis toegankelijke festival Parkpop keert definitief niet meer terug, zo maakt de organisatie vrijdag bekend . Het festival is al langere tijd verliesgevend en ziet geen opties meer om door te gaan.

"Kosten voor programma en productie zijn sterk gestegen en ook de, over het algemeen zeer begrotelijke, veiligheidseisen nemen toe", zegt de organisatie van Parkpop.

"Tel daar de explosieve stijging van kosten na corona en de stijging voor energiekosten bij op, en het is duidelijk dat het organiseren van een gratis toegankelijk festival met het niveau van Parkpop niet meer mogelijk is."

Eind 2022 liet festivaldirecteur Guus Dutrieux weten dat Parkpop een jaar pauze inlast om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken. Zo werd bekeken of bezoekers bereid zouden zijn om toch een entreeprijs te betalen.

Maar dit zou invloed hebben op de programmering, zegt de organisatie. Daarom is toch besloten om af te zien van nieuwe edities. "De viering van veertig jaar Parkpop in 2022 was een goede afsluiting van een mooie traditie; wellicht een goed moment om op zoek te gaan naar nieuwe Haagse tradities."