Huiszoeking in onderzoek naar moord op Tupac was bij vermeende getuige

De huiszoeking van eerder deze week in het onderzoek naar de moord op Tupac Shakur vond plaats in de woning van een vermeende getuige. Duane Keith Davis zou in 1996 in de auto hebben gezeten van waaruit op de rapper werd geschoten.

In het huiszoekingsbevel, dat in handen van CNN is, is te lezen dat de politie op zoek was naar spullen die iets kunnen zeggen over het motief of de identiteit van de dader. Ze waren op zoek naar onder meer foto's, filmbeelden, dagboeken en documenten.

Het doorzochte huis staat op naam van de vrouw van Davis. Er werden telefoons, tablets, laptops en een harde schijf meegenomen voor onderzoek.

Davis, die deel uitmaakte van de bende South Side Compton Crips, beweert al jaren dat hij in 1996 getuige was van de schietpartij die Tupac het leven kostte. Hij zou in de auto hebben gezeten van waaruit zijn neef Orlando Anderson de raplegende zou hebben beschoten.