Burna Boy in de herkansing in Gelredome, die dit keer niet uitverkocht is

Burna Boy heeft wat goed te maken. De rapper staat zondagavond in het GelreDome, waar hij vorige maand niet kwam opdagen terwijl een volle zaal uren stond te wachten. Niet iedereen lijkt hem een kans te geven, want de show is niet uitverkocht.

Urenlang staren naar een leeg podium, om rond 23.00 uur te horen dat je idool tóch niet meer komt. Het werd Burna Boy afgelopen juni niet in dank afgenomen. De Nigeriaanse artiest komt op sociale media in eerste instantie met een dankwoord naar zijn fans. Maar excuses of een duidelijke verklaring voor zijn afwezigheid staan er niet bij.

Later volgen de excuses alsnog. Een woordvoerder van het GelreDome zegt dat Burna Boy niet op het podium verscheen omdat zijn vlucht te laat was vertrokken. Omdat er tot het laatste moment nog hoop was dat de artiest vóór 23.00 uur kon beginnen aan zijn concert, bleef communicatie met het publiek uit.

De artiest zelf legt "de oorzaak van de schade" bij organisator GMTLive. "De organisatie zal niet meer betrokken zijn bij dit evenement of een ander Burna Boy-evenement in de toekomst."

2:53 Afspelen knop Burna Boy - Last Last

Ditmaal nog volop tickets beschikbaar

Al snel werd aangekondigd dat het concert wordt ingehaald op zondag 23 juli. Fans met een kaartje konden hun geld terugvragen of hun kaartje behouden voor de nieuwe datum.

Het lijkt erop dat heel wat Burna Boy-liefhebbers voor de eerste optie hebben gekozen. Zijn show in juni was uitverkocht, maar dit keer zijn er in alle prijscategorieën nog kaarten beschikbaar via organisator BonBon Entertainment. Ook op doorverkoopkanaal TicketSwap staan nog honderden tickets te koop.

Als goedmakertje beloofde BonBon Entertainment de fans, die eerder zonder show teleurgesteld naar huis keerden, ditmaal gratis vervoer vanuit enkele grote steden. Concertbezoekers konden zich hiervoor aanmelden. NU.nl heeft BonBon Entertainment benaderd met vragen over het vervoer en de kaartverkoop, maar ze waren niet bereikbaar voor commentaar.

'Burna Boy doet grootste cynicus ontdooien'

De fans die zondag wél naar het concert gaan, zijn de domper van juni waarschijnlijk snel vergeten zodra Burna Boy het podium betreedt.

De 32-jarige artiest, die een mix brengt van afrobeat, dancehall en pop, trad enkele weken geleden op tijdens het festival Down The Rabbit Hole. Daar werd hij met open armen ontvangen.