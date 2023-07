Nu Britney Spears weer vrij is, snakken fans naar nieuwe muziek van haar. Zelf heeft ze daar minder haast mee. En toch verschijnt vrijdag Mind Your Business met will.i.am. Is het nummer wel nieuw en zingt Spears het zelf?

Fans hebben er direct een hard hoofd in als will.i.am aankondigt een nieuwe single uit te brengen met Spears. Ze vermoeden dat het nummer een overblijfsel is van een samenwerking in 2013.

"You are now-now rocking with will.i.am and Britney, bitch." Met deze gevleugelde woorden oogsten will.i.am en Spears in 2012 wereldwijd succes. Het is niet de eerste keer dat de rapper en producer van The Black Eyed Peas de studio induikt met Spears, maar zo'n hit als Scream & Shout hebben de twee nog niet eerder samen gemaakt.

De zangeres werkt voor het eerst samen met will.i.am op het nummer Big Fat Bass voor het album Femme Fatale (2011). Het succes van Scream & Shout een jaar later zorgt voor een intensievere samenwerking. Will.i.am schijft en produceert een aanzienlijk deel van haar volgende album, Britney Jean, dat in 2013 verschijnt.

De nieuwe single Mind Your Business zou destijds voor dat album zijn opgenomen, maar de plaat niet hebben gehaald. Deze vermoedens worden versterkt door een oude foto van Spears (uit 2003 zelfs) die is hergebruikt voor de singlehoes. Ook stelt een (achtergrond)zangeres die in 2013 bij opnames van Spears betrokken was dat een nummer met een vergelijkbare titel als Mind Your Business toen al werd opgenomen.

Critici herkennen Spears' stem niet op Britney Jean

Rond het uitbrengen van Britney Jean ontstond destijds controverse, omdat critici vonden dat veel nummers niet klinken alsof ze volledig door Spears zijn gezongen. Het vermoeden is dat de vocalen van achtergrondzangeres Myah Marie op veel nummers niet alleen als achtergrond zijn gebruikt. Het team van Spears heeft dit altijd ontkend.

Fans halen nu een interview aan dat Marie in 2020 gaf aan BreatheHeavy, een site en forum van Spears-fans. Hierin vertelt ze over demo's die zij had opgenomen die nooit de plaat haalden. "Er was een cool nummer dat will.i.am had geschreven en het had iets van Business in de titel", vertelt Marie. "Ik had gewild dat Britney die had ingezongen."

Fans concluderen nu dat dit gaat om Mind Your Business, dat vrijdag dus als nieuwe single wordt gepresenteerd. In de eerste reacties uiten fans wederom hun onvrede over hoe de stem van Spears niet echt als Spears klinkt. Fans vermoeden zelfs dat de vocalen deels met artificial intelligence (AI) zijn gecreëerd.

Het helpt niet mee dat Spears zelf weinig enthousiasme toont voor het uitbrengen van het nummer. Ze deelde de aankondiging en het nummer zelf eenmaal in haar Instagram Stories, zonder er iets bij te schrijven. Will.i.am en Spears hebben nog niet bevestigd dat het om een ouder nummer gaat en of Spears de vocalen voor de release recentelijk opnieuw heeft opgenomen.

3:17 Afspelen knop Britney Spears & will.i.am - Mind Your Business

Wil Spears eigenlijk wel nieuwe muziek uitbrengen?

Mind Your Business is het tweede nummer dat Spears uitbrengt sinds ze niet meer onder curatele van haar vader staat. Vorig jaar bracht ze het duet Hold Me Closer met Elton John uit, een bewerking van diens hit Tiny Dancer. De zangeres is op dat nummer vooral op de achtergrond te horen, tot frustratie van een deel van haar fans.

Spears is verder niet meer gespot bij een opnamestudio. Vorig jaar vertelde de zangeres nog dat ze denkt nooit meer het podium op te gaan. In de periode dat ze onder curatele stond, trad de zangeres veel tegen haar zin op.

Fans van Spears kunnen wel alvast uitkijken naar 24 oktober. Dan verschijnt haar autobiografie, The Woman in Me.