Keanu Reeves maakt weer muziek met band Dogstar en komt met nieuw album

De band Dogstar van acteur Keanu Reeves komt voor het eerst in 23 jaar met een nieuw album. De plaat, Somewhere Between The Power Lines and Palm Trees, verschijnt op 6 oktober.

Ook gaat de groep dit jaar weer op tournee, melden Amerikaanse media. De eerste single, Everything Turns Around, werd woensdag op YouTube uitgebracht.

Reeves (58) en zijn twee muzikale vrienden traden eind mei voor het eerst in twintig jaar weer op met Dogstar. De formatie speelde op het Bottle Rock-festival in Napa Valley. De tournee doet veel Amerikaanse podia aan, maar het drietal geeft ook een paar optredens in Japan. De tour gaat 10 augustus van start.

Reeves begon begin jaren negentig als bassist bij Dogstar, nadat hij de drummer van de groep in een supermarkt had ontmoet. De acteur zette zijn muzikale carrière op een laag pitje nadat zijn filmcarrière, met het succes van films als Speed en The Matrix, een enorme vlucht nam. In 2002 stopte Dogstar helemaal met optreden.