De Britse band UB40 geeft een extra show in de Ziggo Dome. De Britten hebben dit jaar al een show in Ahoy op de agenda staan.

Op 1 december viert de band hun 45-jarige jubileum in Rotterdam. In 2024 is de band op 29 november in Amsterdam te zien. Kaarten voor het concert in de Ziggo Dome zijn vanaf volgende week maandag te koop.