Disney viert honderdste verjaardag in Ziggo Dome

Disney bestaat in oktober honderd jaar en viert dit in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op 28 december zijn er twee shows met liedjes uit films als De Leeuwenkoning, Aladdin, Frozen en Star Wars.

Verschillende artiesten zingen onder begeleiding van een groot live orkest hits uit Disneyfilms. Het orkest staat onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis. De artiesten worden later bekendgemaakt. Liedjes uit de filmklassiekers als De Leeuwenkoning, Aladdin, Frozen en Star Wars komen voorbij in de show. Tijdens de muziek kunnen bezoekers op een beeldscherm scènes uit de films bekijken.