Huis doorzocht in onderzoek naar 27 jaar oude moord op raplegende Tupac

De Amerikaanse politie heeft in verband met de moord op Tupac Shakur maandagavond een huis doorzocht in de omgeving van Las Vegas. De rapper werd in 1996 neergeschoten. Er is nooit iemand aangehouden.

De politie van Las Vegas bevestigt volgens ABC News in een verklaring dat op 17 juli een huiszoekingsbevel is uitgevaardigd "als onderdeel van het lopende onderzoek naar de moord op Tupac Shakur". Verder laat de politie niets los. "We geven verder geen commentaar op dit moment."

Shakur, bekend van onder California Love, werd op 7 september 1996 in zijn auto neergeschoten op de terugweg van een bokswedstrijd tussen Bruce Seldon en Mike Tyson in Las Vegas. Hij reed samen met zijn platenbaas Suge Knight.

Wachtend voor een rood stoplicht werden ze vanuit een andere auto beschoten. Shakur overleed zes dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij werd 25 jaar.