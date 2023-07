Roberto Jacketti & the Scooters gaat 34 jaar na breuk weer op tournee

Roberto Jacketti & the Scooters, de popgroep met presentator Erik van der Hoff die in 1989 uit elkaar ging, gaat op tournee. Tijdens de shows speelt de band hits uit de jaren tachtig en halen de bandleden herinneringen met elkaar op.

"Jarenlang was het een terugkerende vraag: gaan we nou op tour, ja of nee?", zegt Van der Hoff. "Nu is het moment aangebroken dat we de vraag niet langer kunnen weerstaan. We gaan het doen."

De tour begint op 2 november in Bergeijk en wordt in april 2024 afgesloten in Purmerend. De kaartverkoop is dinsdagmiddag gestart.

De groep, die werd ontdekt door Angela Groothuizen, kende zijn hoogtijdagen in de jaren tachtig. De band bestond uit vijf middelbare scholieren die in korte tijd uitgroeiden tot tieneridolen.

De bekendste hit van Roberto Jacketti & the Scooters is I Save The Day. In 1984 stond dat nummer bijna vier maanden hoog in de Top 40.