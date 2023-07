Voor wie regelmatig in clubs of op dancefestivals te vinden is, is Peggy Gou waarschijnlijk geen onbekende meer. De Zuid-Koreaanse dj bestormt nu ook de hitlijsten met haar zomerhit (It Goes Like) Nanana. Vooral Nederland loopt met haar weg.

Het nummer schalt over de festivalcamping en is op de radio inmiddels ook niet meer te vermijden. Gou, die werd geboren als Kim Min-ji, heeft een hit te pakken die de grenzen van de clubscene overschrijdt. Zo staat ze nu op de vierde plaats in de Nederlandse Top 40. Zulk groot commercieel succes was niet eerder weggelegd voor de 32-jarige dj en producer.

"Het heeft alle ingrediënten van een zomerhit", vertelt Qmusic-dj Domien Verschuuren, die elke vrijdagmiddag de Top 40 presenteert op de zender. "Een heerlijke housebeat, die onweerstaanbare piano en dat opvallende digitale gitaartje. Maar het belangrijkste is nog wel dat je (It Goes Like) Nanana met een halve fles rosé achter je kiezen nog steeds uitstekend meezingt."

Van mode naar muziek

De in Zuid-Korea opgegroeide artiest verhuist op veertienjarige leeftijd naar Londen om Engels te leren. Daar gaat ze mode studeren en komt ze voor het eerst in aanraking met techno- en housemuziek. Na een baan bij modeblad Harper's Bazaar verhuist ze naar Berlijn om aan haar dj-carrière te werken.

Gou treedt tijdens haar tijd in Londen al eens op, maar gaat vanaf 2013 echt aan de slag met het produceren van haar eigen nummers. In 2016 verschijnen haar eerste EP's en vanaf dan gaat het hard met de dj. Haar stijl van pakkende deephouse, techhouse en dance, waarvoor ze zelf ook geregeld vocalen opneemt, slaat internationaal aan. Ze gaat op tour in de Verenigde Staten, speelt in grote clubs als de Berghain in Berlijn en is wereldwijd via een stream te volgen terwijl ze een set draait voor het populaire Boiler Room.

4:11 Afspelen knop Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana

Band met Nederland

Ook in Nederland is Gou regelmatig te vinden. Ze staat in 2017 al op Dekmantel Festival en keert regelmatig terug voor onder meer Lente Kabinet en optredens in grote clubs tijdens Amsterdam Dance Event. Haar eigen show in de Amsterdamse club Marktkantine was vorig jaar stijf uitverkocht. Als ze eerder deze zomer op het No Art Festival speelt, vlak na het verschijnen van (It Goes Like) Nanana, zingt het publiek al uit volle borst mee.

"Damn, jullie zingen met mij", schrijft Gou na het optreden. "Bedankt Amsterdam, je stelt nooit teleur. Een van de drie mooiste steden om op te treden." Die liefde is wederzijds, want hoewel Gou een hit in bijna heel Europa te pakken heeft, doet ze het bijna nergens zo goed als in Nederland. Alleen in België en Litouwen staat ze nog hoger in de hitlijsten. Afgelopen weekend was (It Goes Like) Nanana zelfs even het meest beluisterde nummer van ons land.

Verschuuren denkt dat het succes van Gous "aanstekelijke deuntje" alles te maken heeft met het grote aantal festivals in Nederland. "Voor mij staat deze hit symbool voor onze 'festivalisering'", vertelt hij. "Je kunt deze zomer zo'n beetje ieder weekend naar een groot feest bij jou in de buurt, en daar zal deze hit van Peggy Gou dan worden gedraaid."

0:22 Afspelen knop Amsterdams publiek zingt mee met (It Goes Like) Nanana van Peggy Gou

Nostalgie uit de jaren negentig

Voor mensen die eind jaren negentig en aan het begin van deze eeuw veel met muziek bezig waren, roept het nummer ongetwijfeld een gevoel van nostalgie op, denkt ook Verschuuren. Hij hoort, net als veel luisteraars online, gelijkenissen met de eurodancehit 9PM (Till I Come) van de Duitse DJ ATP. "De herkenning werkt zeker mee."

Voor jongere luisteraars die deze periode niet (bewust) hebben meegemaakt, blijkt (It Goes Like) Nanana ook genoeg aantrekkingskracht te hebben. Het nummer ging viral op TikTok door beelden van een optreden van Gou waarbij ze het lied draaide voordat het officieel was verschenen.

Verschuuren verwacht dat we het nummer de komende zomers nog niet vergeten zijn. "Gou staat nu zo hoog in de Top 40, dat dit nummer zomaar eens een onuitwisbare herinnering aan de zomer van 2023 kan worden."