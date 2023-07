Organisatie Zwarte Cross neemt nog strengere maatregelen tegen wangedrag

De Feestfabriek, de organisatie die het festival Zwarte Cross in de Achterhoek organiseert, gaat wangedrag op het evenement nog strenger aanpakken. Het gaat niet alleen om discriminatie, racisme, homofobie, geweld en vrouwonvriendelijk gedrag, maar ook om wildplassen en gooien met bier.

In het verleden zijn al veel maatregelen genomen tegen wangedrag, maar die hielpen onvoldoende. Daarom loopt dit jaar een aparte, speciaal opgeleide groep beveiligers rond, die meteen kan ingrijpen. Deze groep weet precies welke gegevens nodig zijn voor een succesvolle aangifte bij de politie en eventuele vervolging. Op het festivalterrein zijn twee meldpunten voor ongewenst gedrag en elk kampeerweiland heeft een coördinator die op ontoelaatbaar gedrag let. Daarnaast is een groep medewerkers geschoold in het voeren van slachtoffergesprekken.