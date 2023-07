Geen record in de muziekindustrie is veilig met Taylor Swift in de buurt. Zo schreef de zangeres afgelopen week geschiedenis met de nieuwe versie van haar album Speak Now. Maar waarom neemt de zangeres haar eerdere werk opnieuw op?

Dankzij Speak Now (Taylor's Version) is Swift nu de vrouwelijke artiest met de meeste nummer 1-albums op haar naam in de Verenigde Staten. Na de release van de hernieuwde versie van de plaat uit 2010 staan bijna alle nummers ervan in de wereldwijde Spotify-hitlijst. In 2021 oogstte ze ook al groot succes met Red (Taylor's Version).

De voornaamste reden dat Swift haar eigen muziek opnieuw inzingt en met de wereld deelt, is om ervoor te zorgen dat ze zelf eigenaar is en dus niet haar voormalige platenmaatschappij Big Machine Records. Door de composities opnieuw op te nemen, hoopt ze de eerder uitgebrachte opnames overbodig te maken en zo Big Machine Records inkomsten te laten mislopen.

Als tiener tekende Swift in 2005 een contract bij de toen gloednieuwe platenmaatschappij van Scott Borchetta. In het contract stond dat het bedrijf eigenaar werd van de masters (de eerste opnames) van de nummers op haar eerste zes platen: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) en Reputation (2017). De zangeres schrijft zelf haar muziek. Daarom kreeg ze wel de rechten over de composities zelf.

Swift verliet Big Machine Records in 2018 en kwam een jaar later, nadat het bedrijf was overgenomen, met het label in conflict. De gehele catalogus van Big Machine Records werd overgekocht door Scooter Braun. Hij is de manager van artiesten als Justin Bieber en Ariana Grande. In die catalogus zaten ook de masters van de eerste zes albums van Swift. Braun kreeg zo de volledige macht over de opnames van de zangeres. En dat terwijl zij en Braun een conflict met elkaar hebben.

In juni 2019 schreef Swift een Tumblr-post over haar muziek die in handen van Braun is. Daarin vertelde ze dat Big Machine Records weigerde haar de masters te verkopen. In plaats daarvan bood het label haar een contract aan. Daarin stond dat Swift de rechten over een van de zes albums zou terugverdienen bij elk nieuw album dat ze zou maken. Dit weigerde ze.

In een poging zelf de controle te krijgen over de opnames, neemt Swift haar albums nu opnieuw op. Omdat ze als liedjesschrijver wel eigenaar van de rechten over de composities is, heeft ze het recht die na enkele jaren zelf weer op te nemen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat fans op streamingdiensten de nieuwe versies van de platen (die ze toepasselijk Taylor's Version noemt) gaan luisteren. De originele versies worden zo minder populair en Big Machine Records verdient er daardoor steeds minder aan.

Swift is nu halverwege met het project. De nieuwe versies van Speak Now, Red en Fearless zijn inmiddels verschenen. De albums Taylor Swift, 1989 en Reputation volgen nog. Naast de nieuwe versies van de liedjes op het album brengt ze ook extra materiaal from the vault (uit de kluis) uit: nummers die destijds de plaat niet haalden.

Swift tekende in 2019 een contract bij Republic Records (onderdeel van Universal), waarin ze op liet nemen dat ze ook eigenaar is van haar masters. Via dat label bracht ze sindsdien de albums Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) en Midnights (2022) uit. Ook de nieuwe versies van haar oudere werk verschijnen via Republic.