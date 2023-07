Ook Rammstein-bandlid Christian Lorenz beschuldigd van seksueel misbruik

Naast leadzanger Till Lindemann is nu ook toetsenist Christian 'Flake' Lorenz door Rammstein-fans beschuldigd van seksueel misbruik. Zijn advocaat ontkent de beschuldigingen.

Twee vrouwen hebben hun verhaal anoniem gedeeld met de Duitse nieuwswebsite NDR.

De eerste vrouw vertelt dat ze eind 2002 op zeventienjarige leeftijd aanwezig was bij een signeersessie. Ze ontmoette Lindemann en Lorenz later in een bar, waar ze haar uitnodigden om naar Lorenz' buitenhuis te komen.

In het huis zou de vrouw alcohol hebben gedronken, waarschijnlijk aangesterkt met een ander verdovend middel. De vrouw werd slaperig en zocht een bed op. Daarna zou ze door Lorenz zijn misbruikt. De vrouw zegt jarenlang therapie te hebben gehad om het misbruik te verwerken.

Een andere vrouw zegt misbruikt te zijn in 1996, kort voordat Rammstein doorbrak. Na het bijwonen van een concert ging ze met Lindemann, Lorenz en drummer Christoph Schneider mee naar hun hotel.

Ze herinnert zich dat ze haar bewustzijn verloor. Toen ze weer wakker werd, lag Lorenz naast haar. De vrouw had enorme pijn in haar onderbuik. Ze weet niet zeker of hij ook degene is die haar heeft misbruikt.

De advocaten van Lorenz en drummer Schneider ontkennen alle beschuldigingen. De raadsman van Lindemann weigert te reageren.

Protesten tijdens Rammstein-concerten

De zestigjarige Lindemann werd vorige maand beschuldigd door een Ierse fan. De vrouw zegt dat Lindemann haar heeft gedrogeerd en vervolgens seks met haar wilde hebben. Nadat ze had gezegd dat ze hier geen interesse in had, zou de zanger boos zijn weggestormd.

De Duitse metalband ontkent het voorval, maar sindsdien hebben meerdere vrouwen zich uitgesproken met vergelijkbare verhalen. De vrouwen zeggen allemaal van tevoren een uitnodiging te hebben gekregen om vooraan te staan bij een concert. Daarna mochten ze naar de afterparty komen. Op de feestjes kregen de vrouwen alcohol en drugs. Dit zou gepaard zijn gegaan met het misbruik van Lindemann.