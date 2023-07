Recensieoverzicht Coldplay: Energieke Chris Martin lijkt frontman van twee bands

Coldplay staat deze maand maar liefst vier keer in de Johan Cruijff ArenA. Veel recensenten woonden zaterdag de eerste concertavond bij. Ze komen bijna allemaal tot dezelfde conclusie: de nieuwere nummers vallen in het niet bij klassiekers als The Sciencist.

AD - 4 van de 5 sterren

"Chris Martin lijkt inmiddels frontman van twee verschillende bands. De eerste is de formatie die de laatste hitlijsten napluist op mogelijk toevoegingen (EDM? K-pop? Geen probleem) aan hun geluid en live de overtreffende trap van de stadiontrucs tot de bovenste trede bestijgt. De tweede is het oude Coldplay dat een megaconcert nog altijd stil kan leggen met een geraffineerd pianoliedje als The Scientist."

"Martin & co pakken zelfs de grootste cynicus met boter en suiker in en zorgen ervoor dat juist die ene zuurpruim 's avonds laat op z'n kussen nog dat melodietje van Viva La Vida ligt te neuriën."

Trouw - 4 van de 5 sterren

"Het kippenvelmoment volgt als Martin halverwege het refrein van A Sky Full of Stars plotseling stopt met zingen en het publiek vraagt om alle telefoons weg te leggen voor wat mindfulness. 'Laten we verbinden en dit écht samen beleven. Je hoeft dit niet te filmen.'"

"Een rilling trekt door het publiek en even is er geen oplichtend schermpje te zien. Alleen de magische led-armbandjes die het stadion laten sprankelen als een nachtelijke hemel vol sterren."

NRC - 3 van de 5 sterren

"De performance van Chris Martin heeft één doel: iedereen gelukkig maken. Weinig artiesten springen en rennen zo vanzelfsprekend een concert-lang heen en weer als hij."

"Met aanmoedigende armgebaren, permanent een lach op zijn gezicht en een stroom aan enthousiasmerende opmerkingen ('Dit is ons 104e optreden, maar de eerste 103 waren slechts repetities voor vanavond') toont hij zich enthousiast, een stemming die voor het grootste deel van het publiek aanstekelijk bleek."

de Volkskrant - 3 van de 5 sterren

"Een Coldplay-optreden belandt haast per definitie in die spagaat: wijdbeens boven de kloof tussen waarachtig en plat."

"De lof begint ermee dat de band (of eigenlijk: Chris Martin, de rest is vrij kleurloos) die spagaat in Amsterdam soepeler en eleganter maakt dan ooit, zodat onder de streep een amusante, visueel spectaculaire en overweldigend vrolijke voorstelling overblijft, met een handvol prachtige liedjes en een pakket mindere, met verve gebracht en een grote, kleurige strik eromheen."