Zangeres en actrice Jane Birkin overleden op 76-jarige leeftijd

Jane Birkin is op 76-jarige leeftijd overleden. De Britse zangeres en actrice heeft meerdere hits op haar naam staan. De artieste is ook bekend van de Birkin bag, de tas van Hermès die naar haar vernoemd is.

De zangeres werd volgens Franse media thuis gevonden door haar verzorger.

Birkin werd wereldberoemd met het nummer Je ‘t aime, moi non plus, dat ze samen met Serge Gainsbourg opnam. Het nummer werd aanvankelijk voor de bekende actrice Brigitte Bardot geschreven, maar die vond het te gewaagd door onder meer het gehijg.

De in Londen geboren Birkin begon haar loopbaan op 17-jarige leeftijd. In de jaren zestig verhuisde ze naar Frankrijk waar ze de popzanger Serge Gainsbourg ontmoette met wie ze 12 jaar lang een relatie had.

Nummers van het duo Birkin-Gainsbourg bleven lange tijd vooral in Frankrijk erg bekend. Ze speelde vanaf de jaren zeventig in talrijke Franse films, voor het laatst in 2016.

Ook bekend van populairste tas van Hermės

Ook is de zangeres bekend van de populaire handtas Birkin. In 1984 ontwierp Hermės de tas speciaal voor haar, nadat de president van het Franse modehuis haar had zien worstelen met haar tas. De Birkin bag is een van de populairste modellen van het modehuis.

Birkin heeft de laatste jaren vaak optredens moeten annuleren vanwege haar gezondheid. Zo had ze in 2021 een lichte beroerte. In maart moest ze haar shows annuleren vanwege een gebroken schouderblad.