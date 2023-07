Zoë Tauran na eerste keer in voorprogramma Coldplay: 'Echt heel gaaf'

Zoë Tauran heeft ervan genoten dat ze zaterdagavond in het voorprogramma van Coldplay stond. In totaal opent de zangeres alle vier de shows van de band in de Johan Cruijff ArenA.

Na haar eerste optreden vertelde ze aan Shownieuws dat het "echt heel gaaf" was.

"Dat ik in zo'n mooie zaal mag staan met mijn band, dat is toch wel echt geweldig. Het is gewoon crazy", zei Tauran, bekend van hits als Gebruik Me en Therapie. "En natuurlijk de mensen zijn er niet voor mij, maar ik geniet er gewoon van."

De zangeres heeft de Britse band nog niet ontmoet, maar ze hoopt dat dat bij de komende concerten wel gaat gebeuren. Coldplay treedt nog op 16, 18 en 19 juli op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.