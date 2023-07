Protest in Berlijn tegen optreden Rammstein wegens meldingen seksueel misbruik

Zo'n driehonderd betogers protesteren bij het Olympisch Station in Berlijn tegen de band Rammstein. Ze vinden dat de drie concerten in de Duitse hoofdstad afgeblazen moeten worden vanwege meldingen van seksueel wangedrag door Till Lindemann, de zanger van de rockgroep.

De beschuldigingen aan het adres van Lindemann laaiden op na een concert in de Litouwse hoofdstad Vilnius eind mei. De eerste Nederlandse concerten nadien vonden vorige week plaats in Groningen. Ook daar werd door enige tientallen mensen gedemonstreerd. De Groningse concerten werden bijgewoond door 110.000 mensen. In Berlijn, de thuishaven van de band, staan tot en met dinsdag drie concerten gepland voor elk 60.000 mensen.

De zestigjarige Lindemann werd vorige maand beschuldigd door een Ierse fan. De vrouw zegt dat Lindemann haar heeft gedrogeerd en vervolgens seks met haar wilde hebben. Nadat zij had gezegd dat zij hier geen interesse in had, zou de zanger boos zijn weggestormd.

Over de concerten in Nederland ontstond ook ophef omdat Rammstein toestemming had gekregen om meer herrie te maken dan normaal is toegestaan: 103 in plaats van 100 decibel. Uiteindelijk kwamen 539 klachten binnen, behalve over geluidsoverlast ook over wildplassers en problemen met de bereikbaarheid.