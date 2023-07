FLEMMING staat in november voor het eerst in AFAS Live

FLEMMING staat op 18 november voor het eerst in AFAS Live met een eigen concert. De zanger is er trots op dat hij anderhalf jaar na zijn doorbraak zijn grootste show tot nu toe mag aankondigen.

"Ik wil vooral muzikaal iets heel vets neerzetten. AFAS is natuurlijk een iconische zaal", zegt Flemming Viguurs, zoals de zanger volledig heet, in gesprek met het ANP.

Over wat het publiek in november kan verwachten, kan de 27-jarige zanger nog niet veel kwijt. "De muziek zal in ieder geval het belangrijkst zijn. Alles wat je de lucht in schiet qua confetti moet bijdragen aan de muziek, niet andersom."